Biden vil opne for vaksinasjon av alle amerikanarar innan 1. mai

utenriks

– Han vil krevje at alle delstatar seinaste innan 1. mai tilbyr vaksinen til alle amerikanarar, opplyser kjelder i regjeringa.

Biden taler til det amerikanske folket klokka 19.30 lokal tid, på eittårsdagen for nedstenginga i USA. Han kjem til å bruke talen til å kunngjere tiltaket, ifølgje kjeldene.

Han kjem òg til å seie at det er ei god moglegheit for at innbyggjarar kan samlast i mindre grupper innan USAs nasjonaldag 4. juli.

Biden er i tillegg venta å leggje vekt på at «kampen langt frå er over», men at landet kjem til å vere mykje betre stilt innan nasjonaldagen dersom amerikanarane bruker munnbind, følgjer råda frå helsestyresmaktene og seier ja til vaksine.

Vidare vil Biden kunngjere at 4.000 ekstra soldatar skal bidra i den storstilte vaksinasjonskampanjen. Presidenten vil òg godkjenne fleire grupper til å setje vaksinane, i tillegg til fleire andre tiltak for å gjere vaksinane meir tilgjengelege.

Det kvite hus opplyser at detaljane om kven som kan godkjennast til å setje vaksinane, blir lagt fram fredag. Det er allereie kjent at tannlegar, ambulansearbeidarar, legeassistentar, veterinærar og medisinstudentar vil bli godkjende i dei nye retningslinjene.

(©NPK)