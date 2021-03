EU ber AstraZeneca skjerpe seg med å levere vaksinar i tide

utenriks

Vaksineprodusenten varsla torsdag at leveransane til EU i andre kvartal er forseinka på grunn av låg produksjon ved anlegget deira i EU. Håpet er å auke produksjonen dei kommande månadene. EU meiner likevel selskapet ikkje gjer nok.

– Eg ser ein innsats, men ikkje at dei gjer sitt beste. No er det på tide at styret i AstraZeneca tek ansvar og gjer det som må til for å oppfylle forpliktingane sine, skriv handelskommissær Thierry Breton på Twitter.

Noreg kan få nesten éin million færre dosar enn planlagt i andre kvartal. Det er meir enn ein halvering av det Folkehelseinstituttet har lagt til grunn.

Fleire land, inkludert Noreg, har teke pause i bruken av AstraZenecas vaksine medan ein ventar på undersøkingar om vaksinen kan knytast til fleire tilfelle av blodpropp. EUs legemiddeltilsyn (EMA) har sagt at fordelane ved vaksinane veg tyngre enn den potensielle risikoen, og at vaksinane kan givast medan granskinga går føre seg.

