Italia stålset seg for omfattande nedstenging

Nye og meir smittsame virusvariantar er utbreidde, og dei folkerike regionane i nord – inkludert Lombardia, der Milano ligg – blir truleg føydde til lista over «raude soner» frå måndag. Dette er område med mest smitte og dei strengaste tiltaka. Også Lazio, der Roma ligg, kan bli klassifisert som raudt.

Statsminister Mario Draghis regjering skjerpa tidlegare denne månaden tiltaka i dei raude sonene. Ikkje berre må barar, restaurantar, butikkar og vidaregåande skular halde stengt. Også grunnskulane må stengje. Folk blir bede om å halde seg heime dersom dei kan.

Regionar som Toscana og Liguria er venta å hamne i mellomkategorien oransje, noko som inneber stengde butikkar, serveringsstader og museum.

Torsdag vart det registrert nesten 26.000 nye smittetilfelle og 373 koronarelaterte dødsfall. Så langt har pandemien kravd over 100.000 liv i landet, som var eitt av dei hardast ramma då den første smittebølgja rulla inn over Europa for eit år sidan.

