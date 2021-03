utenriks

Det var rundt 300 studentar på universitetet, som ligg i Mando i delstaten Kaduna.

Samuel Aruwan, som er ansvarleg for tryggleiken i delstaten, seier til AFP at rundt 30 er sakna etter at mange har vorte redda av militærstyrkar.

– Soldatane redda 180 borgarar, 42 kvinnelege studentar, åtte tilsette og 130 mannlege studentar, seier han i ei fråsegn.

(©NPK)