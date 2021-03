utenriks

– Det vart eit veldig vellukka år, seier Dimitrij Sjugajev, som er sjef for den russiske etaten for militært samarbeid, til den statlege TV-kanalen Rossija-24.

Russland fekk ordrar på over 400 milliardar kroner i 2020, noko som er på same nivå som dei to tidlegare åra.

Russland registrerte likevel lågare etterspurnad etter såkalla hemmelege våpen og militærutstyr. Slik eksport fall med 15,6 prosent målt mot fjoråret.

