Tyrkia tungt inn i afghansk fredsprosess

Utanriksminister Mevlüt Çavusoglu sa fredag at konferansen skal haldast i Istanbul og samordnast med Qatar.

Han understreka at Tyrkia ser på seg sjølv om ein av dei viktigaste aktørane i Afghanistan, og at landet kjem til å utnemne ei spesialutsending til fredsprosessen.

Qatar har fram til no vore vert for fredsforhandlingar mellom Taliban og den afghanske regjeringa.

USA ber om samlingsregjering

I eit brev som er leke til afghanske medium, ber USAs utanriksminister Antony Blinken afghanske leiarar vurdere ein ny og inkluderande regjering. Han foreslår òg fredssamtalar i Tyrkia innan få veker for å få på plass ein fredsavtale med Taliban.

Konferansen skal haldast i Istanbul like før amerikanske styrkar skal vere ute av Afghanistan i samsvar med fristen USA sette under Trump-administrasjonen.

USA gav løftet om tilbaketrekking til Taliban for å lokke opprørsgruppa til forhandlingsbordet. Til gjengjeld skulle Taliban sørgje for å senke valdsnivået, men det har ikkje skjedd.

Dilemma for USA

Ifølgje Çavusoglu har både Taliban og forhandlingsteamet til den afghanske regjeringa bede Tyrkia om å arrangere eit fredsmøte tidlegare.

USAs nye president Joe Biden er no i ferd med å avslutte ein gjennomgang for å vedta om administrasjonen hans skal rette seg etter avtalen som den førre administrasjonen inngjekk med Taliban, og trekkje dei siste amerikanske soldatane ut av Afghanistan innan mai.

I brevet til afghanske leiarar skriv Biden at USA fryktar ein endå verre tryggingssituasjon og at Taliban kjem til å ta kontroll over endå fleire område dersom USA avsluttar dei 20 år lange militære engasjementa sitt i Afghanistan.

