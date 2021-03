utenriks

Fallande smittetal gjer at reiser til delar av Spania ikkje lenger blir vurdert som risikabelt, opplyser regjeringa i Berlin.

Ut over Mallorca opnar Berlin for at tyskarar kan reise til resten av dei baleariske øyane, blant dei Ibiza, og dessutan somme regionar på fastlandet.

Letten i restriksjonane gjer at tyskarar som reiser til desse områda i Spania, ikkje treng å gå i karantene eller la seg koronateste når dei reiser heim igjen.

