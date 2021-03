Pandemien set sterkt preg på valet i Nederland

utenriks

EU vil utvilsamt følgje nøye med på valet. Nederland er den femte største økonomien i eurosona, og den sterkaste røysta – saman med Tyskland – for finansiell disiplin.

Landet har vore prega av dei største opptøyane på fleire tiår som følgje av protestar mot korona-portforbod. Likevel ser statsminister Mark Rutte ut til å kunne vinne sin femte periode. Og kanskje han kan takke pandemien for det.

Viruset har fullstendig dominert debatten i forkant av valet, det har vore liten plass til å diskutere andre forhold. Høgrepopulisten Geert Wilders har til dømes hatt få høve til å komme med sine kontroversielle anti-immigrasjons og anti-islam-utspel.

– Dette valet er sjølvsagt prega av covid-19 og den økonomiske krisa pandemien har skapt, fastslår Andre Krouwel, som underviser i statsvitskap ved Vrije universitet i Amsterdam.

– Det skil seg frå tidlegare val som dreidde seg meir om immigrasjon og integrasjon i Europa, legg han til.

Eit uoversiktleg politisk landskap

Totalt 37 parti kjempar om dei 150 plassane i det nederlandske parlamentet. Vanlegvis utløyser eit val i Nederland eit ganske uoversiktleg politisk landskap av koalisjonar.

Det høgreliberale partiet til Ruttes, VVD, har i dag 32 plassar, og han leier ein firepartikoalisjon med dei kristne partia CU og CDA og liberale D66.

Rutte er inne i det ellevte året som statsminister. Han er dermed ein av Europas lengst sitjande leiarar. Partiet hans har leidd på meiningsmålingane i fleire månader og toler truleg ein liten dupp i populariteten dei siste vekene.

Krisetidene har dempa gløden

Under førre val i 2017 var det mange som frykta at den karismatiske anti-immigrasjon-leiaren Wilders skulle vinne på ei bølgje av popularitet etter brexit-avstemminga i Storbritannia i 2016 – og valet av Donald Trump som president i USA.

Men no innrømmer sjølv Wilders at koronaviruset og krisetider har dempa gløden blant veljarane hans.

– Andre spørsmål, som immigrasjon, er framleis viktig for tilhengjarane mine, men for dei fleste er no pandemien den viktigaste saka, seier han.

Strenge koronatiltak

Nederland losna i fjor meir opp på koronarestriksjonane enn nabolanda, men måtte stramme dramatisk til då den andre koronabølgja hende.

I dag har landa framleis portforbod mellom klokka 21 og 4.30, og alle kafear og restaurantar er stengde for anna enn takeaway. Alle butikkar som ikkje blir rekna som livsviktige, held stengt.

Det upopulære portforbodet er forlengt til 31. mars, med unntak for valet neste veke.

Valkamp i sosiale medium

Restriksjonane har sjølvsagt òg ramma valkampen hardt. Partia har måtta no ut til veljarane gjennom TV-debattar og innlegg og debattar i sosiale medium.

Valet er sett til 17. mars, men vallokala opnar 15. og 16. mars for eldre og andre korona-sårbare grupper.

Dersom Rutte går av med sigeren, vil han truleg setje saman ein ny koalisjon.

Ekspertane gjettar på at det grøne venstrepartiet GroenLinks, som har ein karismatisk leiar i Jesse Klaver, er ein kandidat.

(©NPK)