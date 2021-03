«Mank» fekk flest Oscar-nominasjonar

utenriks

«Mank» er ein biografisk film som handlar om Hollywood-manusforfattaren Herman J. Mankiewicz.

Dei seks filmane som fekk seks nominasjonar kvar, er «The Father», «Judas and the Black Messiah», «Minari», «Nomadland», «Sound of Metal» og «The Trial of the Chicago 7».

Dei nemnde vart òg nominerte til beste film, noko «Promising Young Woman» òg vart.

«Do Not Split», som er regissert av nordmannen Anders Hammer, er Oscar-nominert for beste kortdokumentar. Den danske filmen «Druk» – på norsk «Et glas til» – fekk to nominasjonar. Regissør Thomas Vinterberg er nominert for beste regissør, medan filmen er nominert i kategorien for beste framandspråklege film.

Filmen tek utgangspunkt i ein teori om alkoholpromille som er knytta til den norske psykiateren Finn Skårderud.

Oscar-utdelinga skal skje i Hollywood 25. april.

