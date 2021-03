Inga kvinne har vunne fleire Grammy-prisar enn Beyoncé

utenriks

Beyoncé vann i klassen beste R&B-musikk for «Black Parade». Dermed vart Alison Krauss, som har vunne 27 Grammy-prisar, forbigått.

– Som artist er det jobben min, og alle andres, å spegle tida vi lever i, og det har vore ei så vanskeleg tid, sa Beyoncé i takketalen sin.

«Black Parade» vart gitt ut 19. juni, ein dag til minne om frigjevinga av slavane i USA på 1800-talet. Beyoncé sa vidare at songen vart laga til ære for «dei vakre svarte kongar og dronningar i verda».

Beyoncé ligg no likt med produsent og multiinstrumentalist Quincy Jones på andreplass på lista over dei med flest Grammy-prisar. Den avdøde dirigenten Georg Solti har flest med 31.

Også Blue Ivy, dottera popstjerna har med rap-legenda Jay-Z, vann Grammy for «Brown Skin Girl», som vann for beste musikkvideo. Niåringen vart dermed den nest yngste Grammy-vinnaren nokosinne.

Historisk Taylor Swift

Også Taylor Swift vart historisk søndag. Plata «Folklore» vann i klassen årets album, og Swift vart dermed den første kvinna til å vinne denne prisen tre gonger.

Berre tre andre har gjort det same: Stevie Wonder, Paul Simon og Frank Sinatra. «Folklore» var eitt av dei to albuma Swift gav ut under pandemien, og det vart følgd av «Evermore».

Elles gjentok Billie Eilish noko av suksessen frå i fjor då ho vann fire av dei mest prestisjefylte prisane. For andre år på rad vann ho i klassen for beste låtinnspeling, denne gongen med «Everything I Wanted». Ho vann òg ein Grammy for låten «No Time to Die», som er skriven til den kommande Bond-filmen.

I fjor vann ho beste låtinnspeling med «Bad Guy». Samtidig vann ho prisar for årets album, årets låt og beste nykommar.

Festkveld for Megan Thee Stallion

Beste nykommar i år vart Megan Thee Stallion. Ho vann òg klassen for beste raplåt saman med Beyoncé for «Savage».

Årets låt vart «I Can't Breathe» av H.E.R. Låttittelen er ei tilvising til dei siste orda George Floyd sa før han døydde i Minneapolis i juni, etter at ein politimann sette kneet på halsen hans i åtte minutt.

Songen kom ut i juni i kjølvatnet av store demonstrasjonar mot rasisme og politivald i USA.

Koronaprega seremoni

Grammy-utdelinga skulle eigentleg ha funne stad i januar, men på grunn av kraftige smittetal i Los Angeles vart ho utsett.

Smitten er på veg ned i USA, men det vart ein svært koronaprega seremoni. I tillegg til programleiar Trevor Noah var det berre artistar til stades, og dei sat med munnbind spreidd på små, runde bord.

Taylor Swift, Dua Lipa, DaBaby, Billie Eilish, Cardi B og Harry Styles var blant dei som opptredde.

