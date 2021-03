Observatør: Minst 38 drepne i Myanmar søndag

utenriks

Ifølgje Assistance Association for Political Prisoners, som overvaker valdsbruken i landet, vart fleire titals såra. Brorparten av dei drepne – 34 – var i Yangon, der juntaen har innført unntakstilstand for områda Hlaing Thar Yar og Shwepyitha.

Landet har vore under unntakstilstand heilt sidan kuppet 1. februar, men omgrepsbruken vart stramma til på statleg fjernsyn søndag, og kan tyde på at militæret meir direkte vil kontrollere tryggleiken i landet, og ikkje lokale politistyrkar.

Over 80 menneske er drepne og over 2.000 arresterte sidan kuppet 1. februar. Kuppet og valden er fordømd av FN og verdssamfunnet, inkludert Noreg.

Militærjuntaen held fram med å hevde at kuppet var rettmessig fordi valet i november, der Aung San Suu Kyis regjeringsparti NLD sikra seg siger, var prega av fusk.

Suu Kyi, som sat meir enn 15 år i husarrest under militærdiktaturet i Myanmar, skal måndag møte i retten.

Ho vart først sikta for oppbevaring av ulovleg importert walkietalkiar, og for å ha organisert eit valkampmøte i strid med smittevernreglane. Seinare har ho òg vorte sikta for to nye forhold: Brot på kommunikasjonslover og for å ha eggja til uro.

