Russisk gruppe blir saksøkt for tortur i Syria

utenriks

Søksmålet vart levert inn i Moskva måndag morgon. Dei tre saksøkjarane skuldar den private militærgruppa, som skal ha band til den russiske regjeringa, for tortur av fangar i Syria.

– Dette søksmålet er det første forsøket nokosinne frå ein familie til eit syrisk offer om å halde russiske mistenkte ansvarleg for alvorlege kriminelle handlingar i Syria, heiter det i ein felles uttale frå franske International Federation for Human Rights (FIDH), russiske Memorial, og syriske Syrian Center for Media and Freedom of Expression.

Grunnlaget for søksmålet er ei halshogging av ein syrisk mann i 2017, og tortur som dei tre organisasjonane meiner utgjer krigslovbrot.

Meldingar om Wagners eksistens dukka først opp på byrjinga av krigen i Ukraina. Seinare dukka gruppa opp i Syria, der ho støtta president Bashar al-Asads regime. Russiske medium skulda gruppa for tortur av fangar og for å ta kontroll over syriske oljeinstallasjonar.

Sidan har leigesoldatar knytt til Wagner dukka opp i afrikanske land, mellom anna Libya og Den sentralafrikanske republikken.

Wagner skal òg ha spelt ei meir tradisjonell rolle som privat tryggingsselskap andre stader ved å verne infrastruktur og politikarar.

Wagner-gruppa er ein av Kremls dårlegast bevarte løyndommar, meiner tankesmia Carnegie.

(©NPK)