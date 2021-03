Store demonstrasjonar i Australia

utenriks

Demonstrasjonar vart haldne i Perth og Cairns søndag, og heldt fram måndag i mellom anna Sydney, Canberra, Brisbane og Melbourne.

Arrangørane seier dei har avvist eit tilbod frå statsminister Scott Morrison om å møtast bak lukka dører.

– Over 100.000 kvinner og allierte frå alle samfunnslag står fram. Korleis kan eit møte med berre tre kvinner vere nok?, uttalar Women's March4Justice-grunnleggjar Janine Hendry.

Valdtektsklagar

Demonstrasjonane fann stad etter ein uavhengig gjennomgang av arbeidsmiljøet i nasjonalforsamlinga i landet. Gjennomgangen hadde vorte utløyst etter skuldingar om at det tidlegare Liberal Party-medlemmen Brittany Higgins hadde vorte valdteken av ein mannleg kollega i parlamentsbygningen i 2019. Higgins var då tilsett i staben til dåverande minister for forsvarsindustri Linda Reynolds.

Etter at Higgins stod fram med skuldingane sine førre månad, har tre andre kvinner òg sagt at dei vart utsette for overgrep frå same mann, melder det australske nyheitsbyrået AAP.

Identiteten til den skulda mannen er ikkje kjend, og det er heller ikkje kjent korleis han stiller seg til skuldingane.

– Vrir seg unna ansvar

I ein tale føre tusenvis av demonstrantar i Canberra måndag, skuldar Higgins høgtståande politikarar for å vri seg unna ansvar.

– Dei siste vekene har vi alle fått vite kor vanleg kjønnsbasert vald er i dette landet, sa Higgins.

– Det er på tide at leiarane våre på begge sider i politikken sluttar med å unngå temaet og avskrive ansvar. Det er på tide at vi grip fatt i problemet, sa ho.

