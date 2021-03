To menn arresterte for overfall på kongress-politimann som døydde

utenriks

Sicknick fekk skadar og døydde dagen etter at Kongressen vart storma, men styresmaktene veit framleis ikkje kva som forårsaka dødsfallet.

Dei to mennene på 39 og 32 år er sikta for å ha overfalle Sicknick med bjørnespray. Opplysninga om at Sicknick kan ha vorte angripe med eit kjemisk stoff, er relativt ny.

Etterforskarane trudde i byrjinga at Sicknick fekk eit slag i hovudet med eit brannsløkkingsapparat, ifølgje nyheitsbyrået APs kjelder. Men etter å ha samla inn fleire bevis, meiner etterforskarane no at eit kjemisk stoff, kanskje bjørnespray, kan ha bidrege til dødsfallet.

(©NPK)