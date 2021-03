utenriks

– Frå dei dataa vi har no, og med spreiinga av den britiske mutasjonen, vil vi sterkt oppmode til at vi går tilbake til ei nedstenging for å unngå ei kraftig tredje bølgje, seier Christian Karagiannidis, sjef for det tyske akuttmedisinske registeret, til AFP.

Tyskland har registrert ein auke i nye smittetilfelle sidan landet gradvis byrja å lempe på restriksjonane i slutten av februar. Skular, frisørar og enkelte forretningar fekk lov til å delvis gjenopne.

