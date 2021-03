WHO-ekspertar skal diskutere AstraZeneca-vaksinen

utenriks

– WHOs rådgivande komité om vaksinetryggleik har gjennomgått dei tilgjengelege dataa, er i tett kontakt med Det europeiske legemiddelbyrået (EMA), og skal møtast i morgon, opplyser WHO-direktør Tedros Adhanom Ghebreyesus måndag.

Etter at Danmark og Noreg sist torsdag sette ein mellombels stoppar for bruken av AstraZenecas koronavaksine, sa WHO at det ikkje er nokon grunn til det.

Rundt 17 millionar menneske i EU og Storbritannia har fått minst éin dose av AstraZeneca-vaksinen. Sist veke var det rapportert færre enn 40 tilfelle av blodpropp, opplyser AstraZeneca ifølgje BBC.

