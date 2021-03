EMA framleis overtydd om at nytta ved AstraZeneca-vaksinen er større enn risikoen

utenriks

EMAs komité for legemiddeltryggleik er i gang med å vurdere om det kan vere ein samanheng – og dette arbeidet skal vere ferdig torsdag.

Men førebels er Legemiddelverket overtydd om at nytta av vaksinen er større enn risikoen. Det sa EMAs leiar Emer Cooke på ein pressekonferanse tysdag.

Ho sa at det per i dag ikkje er nokon tydelege indikasjonar på at vaksinen har forårsaka blodproppar.

EMA undersøkjer òg om alvorlege biverknader kan knytast til andre typar koronavaksinar. Bakgrunnen for dette er rapportar om einskilde tilfelle av blodproppar blant dei som har fått vaksinane til Pfizer og Moderna i USA.

Alvorlege og uvanlege

Noreg, Danmark, Sverige, Tyskland, Frankrike, Austerrike, Italia og ei rekkje andre land har mellombels stansa bruken av AstraZeneca-vaksinen. Bakgrunnen er somme alvorlege og uvanlege tilfelle av blodproppar blant dei vaksinerte, mellom anna i Noreg.

To forholdsvis unge personar har døydd i Noreg i perioden etter at dei fekk vaksinen. Det er ikkje avklart om det er nokon samanheng mellom vaksinen og dødsfalla.

Då Cooke tysdag fekk spørsmål om det har vore riktig å mellombels stanse vaksinebruken, gjentok ho at EMA meiner nytta av vaksinen er større enn risikoen.

Ho sa òg at det så langt ikkje ser ut til å vere nokon samanheng mellom blodproppar og bestemde leveransar av vaksinedosar.

Ekstremt liten del

Rundt 17 millionar menneske i EU og Storbritannia har fått minst éin dose av vaksinen. Det er dermed ein ekstremt liten del av dei vaksinerte som har vorte ramma av blodproppar.

Tidlegare har AstraZeneca opplyst at dei har fått rapportar om 37 tilfelle av blodproppar blant dei 17 millionane som er vaksinerte.

– Når du vaksinerer millionar av menneske, er det ikkje til å unngå at du får sjå sjeldne og alvorlege tilfelle av sjukdom som hender etter vaksinasjonen, seier Cooke.

Ho understrekar samtidig at det blir gjort grundige analysar for å avklare om det likevel kan vere ein samanheng mellom AstraZenecas vaksine og blodproppane.

(©NPK)