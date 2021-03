Italia og Frankrike oppmuntra av EMAs utsegner

utenriks

– Dagens førebelse utsegner frå EMA er oppmuntrande, seier Emmanuel Macron og Mario Draghi i ein felles uttale etter ein telefonsamtale.

Dei to leiarane seier at dei er klare til å raskt ta opp att vaksinasjonen med AstraZeneca dersom EMA gir grønt lys torsdag.

EMA godkjende vaksinen 29. januar og held fast på at vaksinasjonen kan halde fram medan dei granskar om det er ein samanheng med blodpropp.

EMA er framleis overtydd om at nytta av vaksinen er større enn risikoen og blir venta å komme med ein konklusjon frå granskinga torsdag. EMAs leiar Emer Cooke sa tysdag at det per i dag ikkje er nokon tydelege indikasjonar på at vaksinen har forårsaka blodproppar.

