Kina lovar 300.000 vaksinedosar til FNs fredsbevarande styrkar

utenriks

FN-ambassadør Zhang Jun har bede FNs generalsekretær António Guterres om at prioriteten til dosane skal vere dei fredsbevarande oppdraga i Afrika, ifølgje utsendinga.

– Dette er eit ytterlegare steg for å la dei kinesiske vaksinane bli eit globalt gode og også ein demonstrasjon av Kinas sterke og kontinuerlege støtte til FN og multilateralisme, heiter det i ei fråsegn.

Den kinesiske utanriksministeren sa i februar til Tryggingsrådet at Kina ville gi dosar til dei fredsbevarande styrkane, utan å spesifisere kor mange. I det same møtet sa den indiske motparten hans at India ville gi 200.000 dosar til 100.000 soldatar. Ingen av landa har sagt kva slags vaksine dei vil gi bort.

Den kinesiske utsendingen la til at Kina, landet der covid-19 først vart oppdaga, har gitt vaksinehjelp til 69 land og to internasjonale organisasjonar, i tillegg til å ha eksportert vaksinedosar til 28 land.

