Meldingstenesta var tysdag berre tilgjengeleg for folk med ei VPN-løysing som kan omgå brannmuren til styresmaktene.

Om styresmaktene har vedteke å stengje Signal heilt, har ho hamna i same selskap som tenester som Google, Twitter, YouTube, Facebook og WhatsApp.

Ein talsperson for Kinas utanriksdepartement seier til DPA at han ikkje har kjennskap til saka, men fastslår at internett i Kina er ope.

