Observatørgruppe: Minst 20 drepne i Myanmar

Landet har vore i krise sidan juntaen 1. februar kuppa makta og arresterte fleire frå demokratirørsla i landet, blant dei regjeringssjef Aung San Suu Kyi. Hundretusenvis har storma ut i gatene for å vise motstand.

Tryggingsstyrkar har brukt tåregass og gummikuler og har òg skote med skarpt mot demonstrantar i nesten daglege aksjonar rundt om i landet.

Observatørgruppa Assistance Association for Political Prisoners (AAPP), som har følgt med på valdsbruken og arrestasjonane under demonstrasjonane, melder at minst 20 vart drepne måndag. Ifølgje AAPP var dei fleste demonstrantar, men enkelte var òg sivile som ikkje deltok i demonstrasjonane.

Det kjem etter at 38 demonstrantar vart drepne av tryggingsstyrkar i den største byen i landet Yangon søndag, og etter at FN måndag sa at minst 138 fredelege demonstrantar er drepne sidan kuppet.

Ifølgje AAPP er talet minst 180.

