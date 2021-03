utenriks

Om fristen ikkje blir overhalden, vil Russland vurdere å stengje Twitter i landet.

Medietilsynet byrja å forstyrre Twitters tenester i Russland førre veke. Dei skulda det sosiale mediet for å nekte å slette innhald knytt til overgrepsmateriale, narkotikabruk og oppmodingar til sjølvmord.

Ein talsperson for Twitter sa førre veke til AFP at selskapet ikkje støttar noka form for ulovleg åtferd og er bekymra over forsøka på å avgrense den offentlege samtalen.

