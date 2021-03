Startar massevaksinasjon på Bali

utenriks

Tre område på Bali, Ubud, Gianyar og Nusa Dua, blir erklærte som grøne soner i den første fasen mot å få gjenopna øya for utanlandske turistar.

– Vi håpar at desse grøne sonene heilt kan opnast for turistar slik at dei kan føle seg komfortable med å vere på Bali, seier Indonesias president Joko Widodo i ei fråsegn tysdag.

Turistindustrien er svært viktig for den indonesiske økonomien. Målet er å få vaksinert minst 150.000 personar som jobbar i turistsektoren i den første vaksinasjonsfasen.

Indonesia har så langt vaksinert 4,1 millionar innbyggjarar med den kinesiske Sinovac-vaksinen.

(©NPK)