Åtte drepne i skyteepisodar i Atlanta-området

utenriks

Skytingane retta seg mot fleire massasjesalongar i Atlanta og i ein forstad til byen. 21-åringen vart arrestert rundt 24 mil sør for Atlanta etter ei biljakt. Han vart identifisert ved hjelp av overvakingsbilete.

Fem personar vart skotne ved ein asiatisk massasjesalong i forstaden Acworth. To av desse vart erklærte døde på staden, medan resten vart sende på sjukehus, der to av dei døydde, seier Jay Baker, som er talsmann for politiet i Cherokee fylke til CNN.

Fire andre er funne døde i to salongar som ligg vis-à-vis kvarandre i Atlanta. Dei to salongane ligg rundt fem mil unna den i Acworth, og skytinga der skal ha funne stad rundt ein time seinare.

– Heile familien vår ber for offera av desse grufulle valdshandlingane, seier Georgia-guvernør Brian Kemp.

Trur same mann står bak

Baker seier Cherokee-politiet trur den arresterte mannen òg står bak skytinga i Atlanta.

Atlanta-politiet seier at bilen den arresterte mannen køyrde, har vorte sett på overvakingsbilete frå både Acworth og Atlanta, og at det, saman med andre bevis, betyr at det er «ekstremt sannsynleg at vår mistenkte er den same som i Cherokee».

FBI stadfestar at dei hjelper dei to politidistrikta i arbeidet med saka.

Uklare motiv

New York Times får opplyst av politifolk at sju av dei åtte offera er kvinner. Seks av dei skal ha asiatisk opphav, medan dei to siste, til liks med den antekne gjerningsmannen, var kvite.

Det er uklart om skytinga var rasistisk motivert.

Gruppa Stop AAPI Hate, som vart danna for å kjempe mot diskriminering mot asiatiske amerikanarar under koronapandemien, kallar angrepet ein «utruleg tragedie» både for familiane til offera og for eit samfunn som har «blitt knallhardt ramma av mange rasistiske angrep».

Angrepet kjem etter eit oppsving i angrep mot amerikanarar med asiatisk opphav, noko som har samanfalle med koronapandemien.

(©NPK)