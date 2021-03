Australia prøver å skaffe ein million vaksinedosar til Papua Ny-Guinea

utenriks

Statsminister Scott Morrison seier han vil flytte dosar Australia allereie har bestilt og betalt «så fort som mogleg», for å handtere ein kraftig smitteauke i landet, som ligg nord for Australia.

Førespurnaden kjem etter at Italia nyleg nekta å tillate at ein kvart million dosar av AstraZenecas vaksine vart send til Australia. Italienarane viste til mangelen på vaksinar i Europa og eit mindre prekært behov i Australia.

Dobling av smitten

Ifølgje offisielle tal har Papua Ny-Guinea, som har knappe 9 millionar innbyggjarar, registrert meir enn 1.000 nye smittetilfelle sidan 1. mars, nesten ei dobling av det totale smittetalet sidan pandemien braut ut.

Men låge testratar har ført til bekymring for at smitten i det stille spreier seg i befolkninga, og embetsfolk har åtvara om at helsevesenet i det fattige øylandet slit med å handtere trykket.

Statsminister Morrison vil stanse dei fleste passasjeravgangane mellom dei to landa for å hindre importsmitte.

50 prosent positive

Ifølgje Australias helsedirektør Paul Kelly blir det oppdaga koronasmitte hos nesten halvparten av dei som blir lagde inn på sjukehus i hovudstaden Port Moresby.

– Halvparten av dei gravide kvinnene som kjem inn, testar positivt. Vi ser mange helsearbeidarar som blir sjuke med covid-19. Dette er teikn som tyder på at det er ein stor epidemi i landet, seier han.

Embetsfolk i den australske delstaten Queensland seier at om lag halvparten av dei som er innlagde med covid-19 i delstaten, kjem frå Papua Ny-Guinea.

I eit ferskt parti av testar frå Port Moresby var 50 prosent av dei positive, skriv AFP.

