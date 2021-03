Barn blir halshogde av jihadistar i Mosambik

utenriks

Jihadistopprøret i Mosambik har til no kosta rundt 2.600 liv, halvparten av dei sivile, og minst 670.000 menneske er drivne på flukt frå heimane sine.

Redd barna har snakka med offer, blant dei mora til ein tolv år gammal gut som vart halshogd av jihadistar medan ho og dei tre andre barna gøymde seg.

– Landsbyen vår vart angripen, og husa vart brent ned den natta, fortel ho.

– Vi prøvde å flykte inn i skogen, men dei tok den eldste sonen min og halshogg han. Vi kunne ikkje gjere noko, for då hadde vi òg vorte drepne, fortel kvinna.

Ikkje trygt

Ei anna kvinne fortel at den elleve år gamle sonen hennar lei same lagnad og at ho framleis ikkje har kunna gravleggje han.

– Etter at den elleve år gamle sonen min vart drepen, forstod vi at det ikkje lenger var trygt i landsbyen. Vi flykta til huset til faren min i ein annan landsby, men få dagar seinare byrja dei å angripe der òg, fortel ho.

Jihadistane kontrollerer no lange kyststrekningar, mellom anna den strategisk viktige hamnebyen Mocimboa då Praia, og dei rykkjer stadig lenger inn i landet. Målet deira er å opprette eit såkalla kalifat i den oljerike Cabo Delgado-provinsen.

Skaka

Redd barnas landsdirektør i Mosambik, Chance Briggs, er skaka over rapportane om drap på barn og ber omverda om å komme offera til unnsetning.

– Behova til barna og familiane deira som er drive på flukt i Cabo Delgado, er langt større enn ressursane som er tilgjengelege for å hjelpe dei, seier Briggs.

– Nesten 1 million menneske blir trua av svolt som eit direkte resultat av denne konflikten, inkludert dei som er drivne på flukt og innbyggjarane i områda dei har flykta til, seier han.

Krisa i det nordaustlege Mosambik vart ytterlegare forsterka då området vart ramma av syklonen Kenneth i 2019 og alvorleg flaum i fjor.

Svor truskap til IS

Jihadistane i Mosambik går under namnet al-Shabaab, men har inga direkte tilknyting til gruppa med same namn i Somalia.

Opprøret starta i 2017, og to år seinare svor jihadistane truskap til den ytterleggåande islamistgruppa IS.

I november i fjor innleidde dei ein stor offensiv og angreip og plyndra ei rekkje landsbyar. Bustadhus og offentlege bygningar vart brende ned, og mange sivile vart drepne.

I desember vart minst 20 gutar og unge menn halshogde i eit angrep i Muidumbe-distriktet, og 25 regjeringssoldatar vart drepne i eit bakhald i det same området få dagar seinare.

Krigslovbrot

Amnesty International la i byrjinga av mars fram ein rapport som òg skuldar regjeringsstyrkar og regjeringsvennleg milits i Cabo Delgado for «vilkårlege drap på hundrevis av sivile».

Rapporten skuldar òg eit sørafrikansk leigesoldatselskap, som hjelper regjeringsstyrkane med helikopterstøtte, for medverknad til krigslovbrot.

Regjeringshæren i Mosambik avviser Amnestys skuldingar og kallar dei «usanne».

USAs president Joe Biden stempla førre veke jihadistane i Mosambik som ein terrororganisasjon og har sendt militære rådgivarar som skal hjelpe og trene regjeringsstyrkane i landet. Den tidlegare kolonimakta Portugal har lova å gjere det same.

Det franske oljeselskapet Total har investert store beløp i utvinning av naturgass i Cabo Delgado, men evakuerte tidlegare i år fleire tusen tilsette som følgje av tryggingssituasjonen.

