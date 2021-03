Biden: Cuomo bør gå av om skuldingane mot han blir bevist

utenriks

President Biden svarte unnvikande då han søndag vart spurd om Cuomo bør gå av og viste til at det er igangsett ei gransking av skuldingane mot han.

På spørsmål frå ABC News om Cuomo bør gå av om granskinga stadfestar skuldingane, svarte presidenten tydelegare tysdag.

– Ja. Eg trur han antakeleg vil ende opp med å bli stilt for retten òg, sa Biden.

Han sa vidare at det som regel bør antakast at kvinner som står fram med slike skuldingar, snakkar sant, og at det i tillegg bør innleiast ei gransking for å finne sanninga.

– Og det er det som skjer no, la han til.

I alt har sju kvinner dei siste vekene stått fram med skuldingar mot den demokratiske guvernøren. Fleire partitoppar frå New York, mellom dei to senatorane i delstaten, har bede Cuomo gå av.

Cuomo avviser alle skuldingane.

(©NPK)