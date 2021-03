Russland hentar heim USA-ambassadøren for konsultasjonar

utenriks

– Russlands ambassadør i Washington, Anatolij Antonov, er invitert til å komme til Moskva for konsultasjonar. Målet er å analysere kva som bør gjerast og kva retning vi bør ta når det gjeld forholdet til USA, opplyser det russiske utanriksdepartementet onsdag.

Det skjer etter at USAs president Joe Biden sa at Russland må «betale ein pris» for innblanding i valet i USA. I eit intervju med ABC svarte Biden òg bekreftande på at han meiner Russlands president Vladimir Putin er ein «drapsmann».

Russland avviser skuldingane.

(©NPK)