utenriks

På Facebook skriv ambassaden at påstandane frå amerikansk etterretning om valpåverknad ikkje er anna enn grunnlause skuldingar.

Dei skriv vidare at ingen fakta eller spesifikke bevis for slike påstandar er lagde fram, og at amerikanske styresmakter stolar blindt på etterretninga. Dei meiner USA «skylder på andre for sine egne problemer».

Tysdag konkluderte amerikanske styresmakter med at Russland og Iran i fjor prøvde å manipulere avviklinga av presidentvalet i USA, utan å lykkast.

(©NPK)