Sarkozy tilbake i retten

utenriks

Sarkozy blir skulda for å ha brukt nesten 43 millionar euro på attvalskampanjen sin i 2012. Påtalemakta seier at rekneskapsførarar hadde åtvara Sarkozy om at han kom til å gå over budsjettet på 22,5 millionar euro, men at han insisterte på å halde fram.

PR-firmaet bak kampanjen, Bygmalion, og tenestemenn i Sarkozys parti Les Républicains, skal ha skjult utgiftene ved å opprette eit system med falske fakturaer. Sarkozy seier han ikkje visste om dette.

Rettssaka er sett til 15. april. Blir han dømd, risikerer han opptil eitt års fengsel.

Saka kjem opp berre to veker etter at Sarkozy vart dømd for korrupsjon.

(©NPK)