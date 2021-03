Studie: AstraZeneca-vaksinen vernar ikkje mot sørafrikansk virusvariant

utenriks

Sør-Afrika slutta å bruke AstraZeneca-vaksinen 7. februar og opplyste då at den viste seg å ha liten effekt mot den aktuelle virusvarianten.

Ein studie frå landet viser no at vaksinen ikkje vernar mot denne virusmutasjonen, skriv Dagens Nyheter.

Studien, som er publisert i tidsskriftet New England Journal of Medicine, viser at personar som er vaksinerte med AstraZeneca-vaksinen, blir smitta i like stor utstrekning som dei som har fått placebo-vaksine.

Ingen av deltakarane i studien vart likevel alvorleg sjuke, men fekk milde symptom.

(©NPK)