Aktiv dødshjelp blir mogleg i Spania

utenriks

Det spanske underhuset i kongressen stemde før jul for lova som vil tillate aktiv dødshjelp i strengt avgrensa tilfelle. Det gjeld tilfelle med ulækjeleg sjukdom og store smerter. Legar har òg høve til å reservere seg mot å gjennomføre slik hjelp.

Ideologisk ulike parti som Sosialistpartiet PSOE, det liberale, sentrumsorienterte Ciudanos og det kristelegorienterte partiet PNV har slutta opp om forslaget. Høgrepartiet PP og det ekstreme høgrepartiet Vox er imot, melder avisa El País.

Mange år med debatt

Debatten om aktiv dødshjelp har gått føre seg i Spania i mange år. Eit drama frå røyndommen belyste – og braut tabuet – om problemstillinga.

I 1998 gav Ramona Maneiro vennen Ramon Sampedro, som var lamma frå halsen og ned etter ei ulykke, hjelp til å døy. Hendinga vart skildra i den Oscar-vinnande spanske filmen «Havet innanfor». Historia og filmen om Ramon Sampedro vakte stor merksemd i Spania og førte til krav om legalisering av aktiv dødshjelp.

Kjempa for retten sin til å døy

Sampedro vart lam etter ein stupeulykke 25 år gammal. I mange år kjempa han for retten til å kunne døy. På grunn av lammingane kunne han sjølv ikkje klare å ta sitt eige liv.

Sampedro tok spørsmålet om aktiv dødshjelp opp i spansk rettsvesen og enda òg opp i Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Han ønskte å gjere slutt på livet – på lovleg vis. Til slutt var det venninna Maneiro som hjelpte han.

Maneiro har fortalt at ho sette eit vassglas med gift føre Sampedro, som då hadde vorte 55 år. Ved hjelp av sugerøyr klarte han sjølv å drikke gifta. Maneiro tok opp Sampedros siste minutt på film, der han forklarte at han ønskte å få døy.

Venninna vart arrestert

– Han ville forlate livet, fortel Maneiro. Ho vart arrestert etter Sampedros død, men vart lauslaten som følgje av mangel på bevis. Sju år seinare, etter at foreldingsfristen var gått ut, innrømte ho rolla si i Sampedros død i eit TV-intervju.

Familien til Sampedro har skulda henne for døden hans. Sjølv seier Maneiro at ho ikkje har følt noko skuld.

Glad for moglegheita

Alle i Spania som har kjempa for moglegheita til assistert dødshjelp, gler seg no over at det kan bli mogleg.

Sofia Malagon, som fekk påvist Parkinsons sjukdom i 2014, seier at lova gir henne «fred – i tilfelle ho vil komme til å trenge den hjelpa ein dag».

– Eg er redd for å leve eit svært vanskeleg liv. Medisinen skulle ikkje berre lækje, han bør òg hindre liding, seier ho.

Også 88 år gamle strupekreftsjuke Jesus Blasco vil gjerne få hjelp til å døy dersom livet «berre blir fylt av smerte og liding».

Går ikkje langt nok

Malagon meiner lova ikkje går langt nok, og at tilfella der aktiv dødshjelp skal kunne givast, er for få. Lova gir òg legar høve til å reservere seg.

– Vi vann slaget, men ikkje krigen, meiner ho.

Blasco er samd. – Kven skal bestemme om smertene mine er for store å bere eller ikkje? Det bør berre vere opp til meg å bestemme, seier Blasco. Han fryktar at lova set for store avgrensingar.

Vox-representanten Lourdes Méndez Monasteri er derimot svært bekymra.

– Lova inneber å etablere ein «dødsindustri», uttalte ho til El País då lovforslaget gjekk gjennom i underhuset.

I Europa har Sveits, Nederland og Belgia lovar som tillèt dødshjelp, men det er berre Sveits som opnar for pasientar frå andre land.

(©NPK)