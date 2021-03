Australias befolkning krympa for første gong på 100 år

utenriks

Frå september 2019 til same månad i fjor vaks befolkninga med beskjedne 1 prosent, men i det siste kvartalet krympa han.

– Sist gong vi såg ein befolkningsnedgang var i 1916, under første verdskrigen, seier Phil Browning ved Australian Bureau of Statistics.

Sidan europearane først kom til Australia for over 200 år sidan, har økonomisk vekst og befolkningsvekst til dels vore driven av innvandringsbølgjer frå Europa og Asia. Det siste året har landet stengt grensene for å halde pandemien unna. Dermed har det vore umogleg å flytte dit. Berre australiarar og personar som allereie hadde opphaldsløyve, har sleppt inn.

Den strenge grensekontrollen har bidrege til mindre smittespreiing og til at økonomien raskt kunne opne opp igjen.

