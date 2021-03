EUs legemiddeltilsyn tilrår framleis bruk av AstraZenecas vaksine

utenriks

EMAs tryggingskomité (PRAC) har gjort ei grundig vurdering av tilgjengelege data og omstenda rundt dei innrapportere tilfella av blodpropp, og kom torsdag med tilrådinga si.

– Dette er ein trygg og effektiv vaksine, seier EMAs leiar Emer Cooke.

– Tryggingskomiteen konkluderer med at vaksinen ikkje kan knytast til auka risiko for blodpropp, la ho til.

– Vernet av vaksinen mot død og sjukehusinnlegging grunna covid-19 oppvegar dei moglege risikoane, seier Cooke, som minner om at pandemien framleis tek over 1.000 liv dagleg i Europa.

Kan ikkje sjå bort frå

EMAs leiar tok likevel atterhald og understreka at dei ikkje kan sjå bort frå eit samband mellom AstraZeneca-vaksinen og tilfelle av blodpropp hos nyleg vaksinerte, og oppmodar derfor til auka merksemd og vidare undersøkingar.

Leiar for PRAC, dr. Sabine Straus, sa på pressekonferansen at dei har sett ei overvekt av kvinner i yngre alder blant dei innrapporterte tilfella av blodpropp, og at det er ein mogleg samanheng med p-pillebruk.

Fleire land har stansa

Stansen i bruken av AstraZenecas vaksine har allereie ført til forseinkingar i utrullinga av vaksinar fleire stader.

Rundt 17 millionar menneske i EU og Storbritannia har fått minst éin dose av vaksinen. Tidlegare har AstraZeneca opplyst at dei har fått rapportar om 37 tilfelle av blodpropp.

Medan blodpropp finst hyppig i befolkninga generelt, skil dei innrapporterte tilfella seg visstnok ut fordi fleire av pasientane òg har hatt få blodplater.

Mindre tillit

Tilliten til AstraZeneca-vaksinen har stupt etter den mellombelse stansen, sjølv om det ikkje var påvist fleire blodpropptilfelle blant vaksinerte enn i resten av befolkninga.

I ei undersøking frå Norsk koronamonitor/Opinion svarte likevel 77 prosent av nordmenn at dei framleis ville late seg vaksinere med AstraZeneca.

Undersøkinga vart gjennomført før EMAs konklusjon var kjend.

(©NPK)