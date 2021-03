Ny korrupsjonsskulding mot Aung San Suu Kyi

utenriks

Maung Waik, som tidlegare er dømt for narkotikasmugling, hevda i eit TV-intervju fredag at han ved fleire høve har gitt fredsprisvinnaren store kontantbeløp i byte mot fordelar og velvillig behandling.

I 2018 hevdar han å ha gitt 100.000 dollar til ei stifting kalla opp etter Suu Kyis mor, og året etter hevdar han å ha gitt henne 150.000 dollar.

I februar i fjor hevdar han å ha gitt 50.000 dollar til den dåverande leiaren i landet, og i april fekk ho visstnok 250.000 til.

Dei militære kuppmakarane i Myanmar har tidlegare skulda Suu Kyi for å ha teke imot over 5 millionar kroner i kontantar og dessutan gullbarrar frå ein politisk alliert, men dei har ikkje teke ut sikting mot henne for dette.

Ifølgje den statlege avisa Global New Light of Myanmar, som no er talerøyr for kuppmakarane, blir korrupsjonsskuldingane mot Suu Kyi no granska av antikorrupsjonskomitéen i landet.

Suu Kyi er sett i husarrest og får ikkje høve til å kommentere skuldingane som blir retta mot henne.

