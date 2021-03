utenriks

Regjeringsforslaget til lov vart vedteke i Riksdagen onsdag. Den gjer det ulovleg å oppmode eller på anna vis påverke ein annan person til sjølvmord.

Vedtaket fører til at to nye punkt kjem inn i lovverket. Oppmoding med overlegg kan straffast med fengsel i opptil to år, medan aktlaus oppmoding vil bli bøtelagt eller straffa med fengsel i opptil seks månader.

(©NPK)