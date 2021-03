Russlands ambassade i Washington: Forholdet til USA kan kollapse

utenriks

Forholdet tok ein støyt då USAs president Joe Biden til ABC News onsdag sa at Russlands president Vladimir Putin må betale for å ha blanda seg inn i valet i november. Biden sa seg òg samd i at Putin er ein «mordar.»

Russlands USA-ambassadør Anatolij Antonov reiser heim 20. mars, opplyser ambassaden i ei fråsegn

– Antonov skal diskutere måtar å rette opp igjen forholdet mellom Russland og USA, som er i krise, står det.

– Visse lite gjennomtenkte utsegner frå høgtståande amerikanske tenestemenn gjer at det allereie altfor konfronterande forholdet blir trua av kollaps, meiner ambassaden.

(©NPK)