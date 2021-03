Rutte festar grepet, men regjeringsforhandlingane kan ta tid

utenriks

Med opptil 17 parti i underhuset Tweede Kamer, inkludert eit par nye, manglar ikkje Rutte partileiarar å snakke med når regjeringsforhandlingane blir sette i gang torsdag.

Det blir ingen lett kabal, og det kan ta månader å setje saman ein koalisjon. Etter valet i 2017 tok det 208 dagar.

Framgang

Liberal-konservative VVD styrkte posisjonen sin som landets største partiet og ligg ifølgje prognosane an til å få 36 av dei 150 seta i underhuset. Det er dermed liten tvil om at Rutte går mot den fjerde perioden sin som statsminister.

– Eg er veldig stolt. Eg har energi nok til ti år til, seier mannen som har leidd ulike regjeringskonstellasjonar sidan oktober 2010. Dei siste månadene har han leidd eit forretningsministerium etter at regjeringa gjekk av i januar etter ein trygdeskandale.

Liberalt opprykk

Liberale D66 gjekk òg fram og overtok plassen som landets nest største parti. Dermed tilseier tradisjonen at partileiar Sigrid Kaag blir finansminister når den nye regjeringa er klar, skriv BBC.

– For ein strålande kveld. Dette stadfestar at nederlendarane ikkje er ekstremistar, men er moderate, sa ho om resultatet på onsdag.

Partiet får truleg 24 mandat, fem fleire enn dei hadde, noko som betyr at det er eit stykke igjen for å sikre fleirtal. Sjølv for kristendemokratiske CDA, som også var med i den førre regjeringa, kan det bli for snautt.

Forhandlingar

Avhengig av kor godt prognosane treffer, kan VDD-D66-CDA ende rett over eller rett under grensa. Dei tre partia er òg langt unna fleirtal i overhuset, påpeikar forskar og Nederland-ekspert Pepijn Bergsen overfor The Guardian.

Dermed kan Rutte måtte sjå seg om etter fleire å dele regjeringskontora med. Blant dei mange partia som skal inn i nasjonalforsamlinga, er det òg eit par nykommarar, som EU-forkjemparane i Volt og eit nytt bondeparti.

Høgrepopulistane delt

Somme er likevel uaktuelle. Geert Wilders islamkritiske PVV, som er omtrent jamnstore med CDA trass ein tilbakegang, blir ikkje teke inn i varmen. Det blir heller ikkje høgrepopulistane i FvD, som ser ut til å gå frå to til åtte mandat. Dei har lova å fjerne koronarestriksjonane, og partileiar Thierry Baudet var ein av få som heldt større valmøte i det nedstengde landet.

Til saman gjekk dei to ytre høgrepartia fram, men dei ulike retningane viser òg at den fløya i nederlandsk politikk ikkje er einsarta.

Venstresida gjorde det elendig denne gongen. Sosialistpartiet mistar truleg fem av dei fjorten seta sine, medan dei grøne i GroenLinks truleg mistar halvparten av sine fjorten.

