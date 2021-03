Ruttes parti størst då dei liberale sigra i Nederland

utenriks

Ruttes Folkeparti for fridom og demokrati (VVD) sikrar seg 36 av dei 150 plassane i underhuset i nasjonalforsamlinga, ser det ut til i førebelse resultat frå kringkastaren NOS.

Det er tre plassar fleire enn partiet har i dag og ein historisk fjerde valsiger på rad.

– Nederlands befolkning har gitt partiet mitt ei overveldande tillitserklæring, sa ein smilande Rutte til journalistar ved nasjonalforsamlinga seint onsdag kveld.

Brakval for koalisjonspartnaren

Den store valoverraskinga var det likevel koalisjonspartnar D66 som stod for, under leiing av Sigrid Kaag.

Det venstreliberale partiet låg då 63 prosent av stemmene var talde opp, an til å få heile 24 mandat – fem fleire enn ved førre val, ifølgje prognosen.

Dei fleste storbyane – Amsterdam, Utrecht og Haag – var inkludert i prognosen, men stemmene var ikkje talde opp i Rotterdam.

– D66 er eit grønt, liberalt og moderne parti som Venstre har eit godt samarbeid med. Dei er den store vinnaren i kveld, og vi får både lære og la oss inspirere, sa Venstre-nestleiar Sveinung Rotevatn til NTB.

I ei valdagsmåling gjort av Ipsos for NOS, låg D66 an til sitt beste val nokosinne, med 26 sete.

Teljinga av stemmene blir venta å gå føre seg gjennom natta.

Wilders taper terreng

Geert Wilders' høgrepopulistiske parti PVV ligg an til å få 17 mandat, tre færre enn i dag.

Samtidig gjer venstresida eit elendig val med kraftige tilbakeslag for det grøne partiet GroenLinks og sosialistpartiet SP. Dei ligg an til å sitje igjen med høvesvis sju og ni sete, ein nedgang på fem sete for SP og sju sete for GroenLinks.

VVD styrkar posisjonen sin som Nederlands største parti.

Høg deltaking

Av omsyn til pandemien har nederlendarane fordelt valet over tre dagar for å unngå trengsel i vallokala. Det er òg opna for poststemmer. Begge desse grepa er nye i år.

Endringane ser ut til å ha falle i god jord hos veljarane, for ifølgje valdagsmålinga var oppmøtet på heile 82 prosent – den største valdeltakinga sidan 1986.

Større feilmargin

Ipsos sa før valdagsmålinga vart publisert at den har større feilmargin enn normalt på grunn av den spesielle valavviklinga under pandemien.

– Ein differanse på to sete per parti kan skje hyppigare. Ein differanse på over to sete kan ikkje sjåast heilt bort frå, sa Ipsos i ei fråsegn.

Spådd siger

Dei to første dagane var stemmelokala opne for eldre og folk i risikogrupper, medan alle var velkomne onsdag.

Meiningsmålingane hadde på førehand spådd ein klar siger til VVD.

Sidan D66 gjorde det såpass bra, kan Rutte truleg halde fram med å styre sjølv om dei to andre koalisjonspartnarane har gjort eit dårleg val.

Kristendemokratiske CDA og det vesle, kristne partiet CU mistar til saman seks mandat, ifølgje målinga.

Trygdeskandale

Rutte har leidd landet sidan 2010, men regjeringa gjekk nyleg av på grunn av ein trygdeskandale. Fram til valet har han halde fram å styre landet som eit forretningsministerium.

Rutte erkjende onsdag at «ikkje alt har gått bra dei siste ti åra», truleg med tilvising til trygdeskandalen.

– Men den viktigaste saka dei neste åra blir korleis vi skal byggje opp landet igjen etter koronapandemien, sa Rutte, og la til at han har energi til å vere statsminister i ti år til.

Opptil 17 parti ligg an til å få nok stemmer til å bli representert i underhuset med minst éin representant, ifølgje Ipsos-målinga.

Etter valet i 2017 tok forhandlingane om ei koalisjonsregjering over 200 dagar.

(©NPK)