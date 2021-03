USA med ny Nord Stream 2-trussel

utenriks

– Alle som er involvert i bygginga, må trekke seg umiddelbart eller risikere amerikanske sanksjonar, sa USAs utanriksminister Anthony Blinken torsdag.

Blinken viser til kongressvedtaka i 2019 og 2020 og seier at president Joe Biden aktar å følgje opp desse.

Nord Stream 2 vil doble Russlands kapasitet til å frakte gass til EU, og 90 prosent av røyrleidningen under Austersjøen er alt ferdig.

USA hevdar at røyrleidningen vil gjere Europa meir energiavhengige av Russland. Moskva skuldingar USA for å bruke sanksjonar som økonomisk våpen for sjølv å kunne eksportere meir gass til Europa.

(©NPK)