Estisk havforskar dømd for spionasje mot Nato

utenriks

Den 57 år gamle mannen var ein del av forskarkomiteen ved Nato havforskingssenter i Italia, som utfører studiar som hjelper krigsskipa og ubåtane til alliansen.

Rettssaka i Estland gjekk for lukka dører, men i dommen frå retten i byen Harju kjem det fram at mannen er dømd for spionasje og «medlemskap i grunnlovsstridige organisasjoner dannet for å utføre aktiviteter mot den estiske republikken».

– Han var motivert av tradisjonelle menneskelege svakheiter, som pengar og behov for anerkjenning, seier nestleiar Aleksander Toots i den estiske tryggingstenesta.

Ein Natotenestemann seier alliansen ikkje kommenterer etterretningssaker.

Dette skal vere den første saka i sitt slag i Estland som ikkje er kopla til Russland. Ein annan person er òg arrestert i saka, men har ikkje fått dommen sin enno.

