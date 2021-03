utenriks

Medlemmene ville forhindre at Senatet og Representanthuset i Washington skulle stadfeste at demokraten Joe Biden vann presidentvalet 6. januar. Det står det i avgjerda til storjuryen, som vart offentleggjord fredag, melder nyheitsbyrået Reuters.

I tiltalen står det òg at dei fire medlemmene planla å skaffe paramilitært utstyr dei kunne bruke under storming av Kongressen, og at dei demontere metallbarrierar som var sett opp for å verne bygningen.

(©NPK)