USA med val-åtvaring til Syria

utenriks

Det kommande presidentvalet må dessutan skje under oppsyn av FN, og det må representere alle delar av det syriske samfunnet, krev USA.

Uttalen kjem frå USAs fungerande viseambassadør til FN, Jeffrey DeLaurentis.

– Det er opplagt at regimet kjem til å påverke det kommande presidentvalet i mai slik at ein på urettferdig vis kan hevde Assads legitimitet, seier DeLaurentis.

Han understrekar at president Joe Bidens administrasjon motset seg val som ikkje er frie, representative og under oppsyn av FN, og han tek opp att at FNs generalsekretær António Guterres' uttale om at ein ikkje kan vente lenger på ei truverdig politisk løysing i Syria.

(©NPK)