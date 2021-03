USA meiner Kina truar stabiliteten i verda

utenriks

Blinken kom med skuldinga då han torsdag byrja eit to dagar langt møte med representantar for den kinesiske regjeringa i Anchorage i Alaska. Den kinesiske utanriksministeren Wang Yi og utanrikssjefen i det kinesiske kommunistpartiet Yang Jiechi deltek i samtalane.

Dette er det første høgnivåmøtet mellom USA og Kina sidan Joe Biden tok over som USAs president. Samtalane starta med ein meir konfronterande tone enn venta. I innleiingstalen sin sa Blinken at forholdet mellom USA og Kina vil vere konkurranseprega viss nødvendig, basert på samarbeid viss det er mogleg og fiendtleg viss det er slik det må vere.

Dei kinesiske handlingane er ein trussel mot den globale stabiliteten, åtvara han. Han hadde tidlegare på dagen uttalt at USA vil verne den «regelbaserte globale ordenen» som er nødvendig for å verne verdsfreden.

Menneskerettar

Kinesarane kom med tilsvarande direkte utsegner, der dei mellom anna fordømde innblanding i sine indre forhold.

– Det er viktig for dei to landa at vi gjennomfører våre eigne saker på ein god måte, framfor å leggje skulda på andre i verda, sa utanrikssjef Yang, som peika på innanrikspolitiske utfordringar i USA.

– Faktum er at det er mange menneskerettsproblem i USA, sa Yang, med tilvising til dei store demonstrasjonane mot rasisme og politivald i USA det siste året.

USA understreka på si side òg bekymring for menneskerettssituasjonen i Kina. Blinken trekte mellom anna fram situasjonen i Xinjiang, der Kina ifølgje USA gjer seg skuldig i folkemord mot uigurmuslimar. Den kinesiske regjeringa avviser skuldinga.

Forhold til allierte

Blinken la til at Hongkong, Taiwan, nettangrep mot USA og det han kallar økonomisk tvang mot USAs allierte, også er på programmet for samtalane.

President Joe Bidens nasjonale tryggingsrådgjevar Jake Sullivan, som også deltek på møtet, la til at USA ikkje ønskjer konflikt med Kina, men ønskjer velkommen hard konkurranse med det han kalla ein strategisk rival.

– Og vi kjem alltid til å stå opp for prinsippa våre for folket vårt, og for vennene våre, sa Sullivan.

