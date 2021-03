Israels vaksineprogram kan redde attval for Netanyahu

utenriks

Meiningsmålingane føre valet i Israel 23. mars gjer truleg statsminister Benjamin Netanyahu nervøs.

Netanyahus høgreparti Likud ligg an til å få 29 mandat. Det er eit markant fall frå dei 36 mandata partiet fekk ved valet i fjor.

Likud kan kanskje likevel bli verande det største partiet i den 120 setes store nasjonalforsamlinga, men spørsmålet er då om det blir mogleg å danne ein levedyktig regjeringskoalisjon.

Evig politisk liv?

Netanyahu kan sjå ut til å ha evig politisk liv. Han har sete 12 år ved makta og har overlevd den eine politiske og personlege krisa og skandalen etter den andre. Han går no for endå eit attval, det fjerde valet på mindre enn to år.

Statsministeren har ei korrupsjonssak hengande over seg. Netanyahu er den første israelske statsministeren som blir stilt for retten medan han enno sit som regjeringsleiar. Han er tiltalt for å ha teke imot overdådige gåver og for å ha gitt mediemogular fordelar i byte mot positiv omtale.

Det neste rettsmøtet i korrupsjonssaka mot han skal haldast 5. april. Då er turen kommen til vitneforklaringar. Men sjølve rettssaka er altså utsett til etter valet.

Vaksinane er eit sterkt kort

Netanyahu satsar no hardt på at den vellykka koronavaksinasjonen i landet skal gi han oppslutning. Israel sikra seg tidleg millionar av vaksinedosar og kunne derfor starte vaksinasjon allereie 19. desember.

Over halvparten av dei 9,3 millionane innbyggjarane i landet er no vaksinerte, noko som gjer Israel verdsleiande.

Men spørsmålet er om vaksinesuksessen er nok.

Utan Trump-støtte

Ein stor forskjell frå dei siste vala, er at Netanyahu må kjempe for attval utan sin amerikanske nøkkelallierte Donald Trump.

USAs tidlegare president var ein solid støttespelar for Netanyahus tøffe politikk. Trump anerkjende Jerusalem som Israels hovudstad og velsigna busetjingar i dei okkuperte palestinske områda, avgjerder som var høgst kontroversielle internasjonalt. Trump sørgde òg for at fleire arabiske nasjonar normaliserte banda med Israel.

Under førre valkamp brukte Netanyahu vennskapen med Trump for alt han var verd. Han brukte til og med biletet av Trump på sine eigne valplakatar.

Statsvitar Tamar Hermann ved Open University of Israel seier at Netanyahu skrytte av innverknaden sin i USA.

«Når eg vil, bankar eg på døra til Det kvite hus – og da opnar Det kvite hus døra», uttalte Netanyahu til tilhengjarane sine, fortel Hermann.

Biden endrar røyndommen

USAs noverande president Joe Biden representerer ein heilt annan politisk røyndom for Netanyahu.

– I dette valet er nærværet til den amerikanske administrasjonen minimal, seier Hermann.

Netanyahu og Biden har begge stadfesta at dei har eit langt og hjarteleg forhold.

Og Biden har uttalt at han ikkje vil gjere om på fleire av Trumps avgjerder som var populære i Israel.

Han har ikkje til hensikt å flytte den amerikanske ambassaden tilbake til Tel Aviv, og administrasjonen hans støttar Trump-inngåtte og Israel-vennlege avtalar med Dei sameinte arabiske emirata, Bahrain og Marokko.

På kollisjonskurs

Men Netanyahu og Biden er på openberr politisk kollisjonskurs i fleire politiske spørsmål, ikkje minst om Iran.

Biden har sagt han ønskjer å ta opp att atomavtalen med Iran frå 2015, ein avtale som Netanyahu avskyr og som Trump skrota i 2018.

Det er òg kjent at Biden er kritisk til utvidingar av jødiske busetjingar på Vestbreidda.

– Det er ingen kjærleik til Netanyahu i den nye amerikanske administrasjonen, seier Shibley Telhami, ekspert på USAs politikk i Midtausten og knytt til University of Maryland.

Få alternativ

– Problemet for Biden-administrasjonen er at alternativa til Netanyahu er nesten like dårlege.

Fleire av Netanyahus tidlegare allierte har nemleg slutta seg til rivaliserande høgreparti.

Meiningsmålingane viser altså at ingen av dei nye fraksjonane ligg an til å slå Netanyahus Likud, men dei har flytta israelsk politikk lenger mot høgre.

Biden, som ønskjer ei tostatsløysing, ligg ideologisk tettare opp mot det israelske sentrumspartiet Yesh Atid, leidd av Yair Lapid. Det ser an til å kunne bli nummer to etter Likud.

Men lite tyder på at Biden vil gi noko støtte til Netanyahus rival.

Biden er oppteken med covid-19

– Merksemda til Biden-administrasjonen er andre stader, seier David Makovsky, seniorforskar ved det proisraelske instituttet Near East Policy i Washington.

– Administrasjonen er fullt opptatt med alle konsekvensane av covid-19, seier han.

– USA kjem til å samarbeide med den som vinn, understrekar Dan Shapiro, som var Barack Obamas ambassadør i Israel.

– Men fakta er at Bidens overordna prioriteringar no ikkje ligg i Midtausten, seier han.

