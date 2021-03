EU innfører sanksjonar mot Kina for første gong på over 30 år

utenriks

Årsaka til EUs sanksjonar er behandlinga av uigurane i Xinjiang vest i Kina.

Ministrane i dei 27 medlemslanda gav tilslutninga si til sanksjonar mot fire personar og eit statleg selskap i Kina som EU meiner har vore involvert i menneskerettsbrot overfor den muslimske minoriteten.

Dei fire er leiande styresmaktspersonar i Xinjiang-regionen, og sanksjonane inneber mellom anna at dei blir nekta innreise til EU.

Sist gong EU innførte sanksjonar mot Kina var etter Kinas brutale reaksjon på studentdemonstrasjonane på Himmelfredsplassen i 1989. Då var det snakk om ein våpenboikott, og han gjeld enno.

Svensk forskar på svarteliste

Meldinga måndag vart følgd at eit svært kjapt svar frå Beijing: Ti europearar blir pålagt kinesiske sanksjonar. Blant dei er Reinhard Bukhofer, leiar for Kina-delegasjonen i EU-parlamentet, og den tyske forskaren Adrian Zenz, som har skrive rapportar om den kinesiske behandlinga av uigurane. Det same gjeld den svenske forskaren Björn Jerdén ved Utrikespolitiska institutet, ifølgje nyheitsbyrået TT.

Fleire selskap har òg hamna på svartelista, mellom anna organisasjonen til Nato tidlegare generalsekretær Anders Fogh Rasmussen, Alliance of Democracies Foundation.

– Vi bøyer òg ikkje for bøllemetodar frå autoritære statar. Arbeidet vårt for å spreie fridom, demokrati og menneskerettar verda over held fram, skriv Fogh Rasmussen på Twitter, ifølgje Ritzau.

– Uakseptabel gjengjelding

Brussel reagerte med sinne på den kinesiske gjengjeldinga.

– I staden for å endre politikken sin og gjere noko med dei legitime bekymringane våre, har Kina på nytt lukka auga. Desse tiltaka er beklagelege og uakseptable, sa EUs utanrikssjef Josep Borrell.

Han insisterer på at den kinesiske reaksjonen ikkje vil endre på EUs vilje til å forsvare menneskerettane og reagere på alvorlege overgrep.

Ifølgje menneskerettsgrupper har Kina internert opptil éin million uigurar i leirar. Kina skildrar leirane som utdanningsinstitusjonar som skal sikre uigurane opplæring og arbeid. Kritikarane meiner dei blir utsette for tvangsarbeid og hjernevasking. USAs utanriksminister Anthony Blinken kallar det som skjer for eit folkemord, noko forgjengaren hans, Mike Pompeo, òg gjorde.

Også Storbritannia varsla måndag at landet innfører sanksjonar mot fire kinesiske tenestemenn og ein statsdriven tryggingsorganisasjon som følgje av behandlinga av uigurane. Vedtaket vart kunngjort etter at USA og Canada offentleggjorde liknande tiltak.

Nye sanksjonsreglar

EUs tiltak er heimla i det nye regelverket i unionen for sanksjonar knytt til brot på menneskerettane. Dei som blir førte opp på EUs sanksjonsliste, får innreiseforbod til EU, og verdiar dei måtte ha i unionen, blir sperra.

Ifølgje EU-kjelder vil unionen òg bruke den nye mekanismen til å innføre sanksjonar mot personar og føretak i Nord-Korea, Russland, Libya, Eritrea og Sør-Sudan.

Kina bad på førehand EU om å «tenkje seg om to gonger».

– Dersom nokon insisterer på ein konfrontasjon, vil vi ikkje tre tilbake, sa Kinas EU-ambassadør Zhang Ming.

Målretta mot Myanmars militærjunta

Også Myanmar, der militæret 1. februar kuppa makta, vart måndag gjenstand for EU-sanksjonar. EU-ministrane vart samde om å påleggje sanksjonar mot elleve medlemmer av militærjuntaen for den brutale handteringa av opposisjonen og demonstrantar som har protestert mot kuppet.

– Talet på drap har nådd eit uuthaldeleg nivå. Dette er grunnen til at vi ikkje kan la vere å innføre sanksjonar, sa Tysklands utanriksminister Heiko Maas.

På utanriksministermøtet på måndag vart òg forholdet til Tyrkia og Russland diskutert. Medan det anstrengde forholdet til Tyrkia ser ut til å ha vorte noko betre den siste tida, har forholdet til Russland utvikla seg i negativ retning.

(©NPK)