EU-kommissær: Ikkje bruk for russisk vaksine

utenriks

Uttalen, som har utløyst ein kraftig reaksjon frå den russiske produsenten, kom i eit intervju med den franske TV-kanalen TF1.

– Vi treng absolutt ikkje Sputnik V, sa Breton, som leier arbeidsgruppa som skal sørgje for vaksineleveransar til EU, ifølgje Reuters.

EU-kommisjonen har vorte kritisert for at vaksinasjonen går for tregt samtidig som fleire blir smitta, medan tidlegare EU-medlem Storbritannias vaksineprogram aukar i tempo.

– I dag har vi kapasitet til å levere 300 til 350 millionar dosar innan slutten av juni. Vi har moglegheita til å oppnå immunitet på kontinentet innan midten av juli, sa Breton

Han gjentok at EU vil hjelpe Russland med produksjonen av vaksinen dersom det er behov for det, men at europeiske borgarar skal prioriterast

I ei rekkje Twitter-meldingar skuldar vaksineprodusenten Breton for å vere fordomsfull.

– Dersom dette er den offisielle posisjonen til EU, ver vennleg og informer oss om at det ikkje er nødvendig å gå vidare med EMA-godkjenning gitt dei politiske fordommane dine. Vi kjem til å halde fram med å redde liv i andre land, skriv Sputnik V.

Det europeiske legemiddeltilsynet (EMA) starta ei løpande evaluering av Sputnik-vaksinen 4. mars.

