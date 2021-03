Måling: Kraftig fall i tilliten til AstraZeneca

utenriks

Dei fleste innbyggjarar i dei største EU-landa, inkludert Tyskland, Frankrike, Spania og Italia, trur vaksinen kan vere farleg, viser ei meiningsmåling utført av britiske YouGov.

Men Storbritannia skil seg ut. Over to tredelar av dei spurde sa at dei meiner at vaksinen til det svenskbritiske selskapet er trygg. Berre 9 prosent sa seg usamd.

Fleire europeiske land har dei siste vekene sett bruken av AstraZeneca-vaksinen på pause medan ein undersøkte om vaksinen kunne gi auka risiko for blodpropp.

EUs legemiddeltilsyn (EMA) har sidan uttalt at vaksinen er trygg.

(©NPK)