Palestinarane i Aust-Jerusalem får ikkje stemme

utenriks

Israel, som ser på Jerusalem som sin udelelege hovudstad, vurderer dei rundt 300.000 palestinarane i byen berre som bebuarar med opphaldsløyve. Dei har sosiale rettar, rett til helsetenester og bebuarbevis, men ikkje pass.

Dei kan berre stemme for medlemmer av byrådet, men ikkje i nasjonalvalet, om dei då ikkje bryt eit tabu og søkjer israelsk statsborgarskap. Men om dei gjer det, mistar dei retten til å stemme ved palestinske val.

Med israelsk val tysdag og det første palestinske valet på 15 år seinare i år, er søkjelyset igjen på den komplekse situasjonen til palestinarane i Aust-Jerusalem.

Vanskeleg status

Statusen til Jerusalem er eitt av dei vanskelegaste temaa i den israelsk-palestinske konflikten, ein status som det internasjonale samfunnet krev skal løysast ved forhandlingar.

Etter at Israel erobra, og deretter annekterte, den austlege delen av byen der palestinarane bur, ser Israel på heile byen som sin «udelelege og evige» hovudstad, medan palestinarane ønskjer Aust-Jerusalem som hovudstad i ein framtidig palestinsk stat.

I dei siste åra har fleire tusen palestinarar uansett valt å få israelsk statsborgarskap i håp om eit betre liv. Trenden auka etter at tidlegare president Donald Trump anerkjende Jerusalem som Israels hovudstad.

Tek israelsk statsborgarskap

Året etter, i 2018, søkte 1.064 palestinarar om israelsk statsborgarskap, og i 2020 vaks talet til 1.633, ifølgje israelske styresmakter.

Læraren Nour Dwayyat, som vart israelsk statsborgar for fem år sidan, seier ho har stemt i dei tre siste vala og har tenkt å stemme igjen tysdag.

– Eg bur i dette landet. Eg er ein del av det. Det er min rett å stemme, seier 34-åringen og legg til at ho stemmer for kandidatar som vil den arabiske befolkninga vel.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu håpar på nytt attval etter ein vellukka vaksinasjonskampanje mot koronaviruset og etablering av diplomatiske samband med fleire arabiske land.

– Eg stemmer på den arabiske lista. Netanyahu er interessert i band til andre arabiske land, men bryr seg ikkje om fred med palestinarane, sjølv om dei er den opphavlege befolkninga i området og bur her, seier advokaten Amer Nasser som insisterer på at han er hundre prosent palestinar sjølv om han vart israelsk statsborgar for nokre år sidan.

Tre arabiske parti utgjer den arabiske lista, som dei fleste av dei israelske arabarane stemmer på. Dei utgjer rundt 20 prosent av befolkninga i Israel.

Lite endra i dagleglivet

Dwayyat seier at eit israelsk pass gjer at ho står fritt til å reise rundt i verda sidan israelarar ikkje treng visum i mange land, medan palestinarar møtest av ein vegg av restriksjonar.

Men i dagleglivet har lite endra seg, seier ho og legg til at for israelarane er arabarar alltid arabarar.

Ho saknar ikkje å få stemme i palestinske val, sidan «det ikkje fører noko godt med seg».

Det blir venta at palestinarane held val til nasjonalforsamling i mai og president i juli. Dei ønskjer at også folk i Aust-Jerusalem skal få delta i valet, men analytikaren Moein Odeh trur ikkje det blir noko av sidan den palestinske sjølvstyrestyresmakta ikkje får lov av Israel å operere i den austlege delen av byen.

(©NPK)