Russisk domstol seier nei til etterforsking av Navalnyj- forgifting

Det er Navalnyj sjølv som har klaga den manglande etterforskinga inn for domstolen. Han skuldar den russiske tryggingstenesta FSB for å ha forgifta han med nervegifta Novitsjok i Sibir i august i fjor.

Måndag gav ein talsmann for den militære domstolen i Moskva beskjed om at klagen er avvist.

Navalnyj sonar to og eit halvt års fengsel for å ha brote vilkåra for ein tidlegare vilkårsbunden dom medan han var innlagd på eit sjukehus i Berlin etter forgiftinga.

Han var ikkje til stades under rettsmøtet på måndag og nekta å delta via video.

